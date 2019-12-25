Лукашенко объяснил закрытие границ Белоруссии

Решение не обусловлено политическими мотивами.

Александр Лукашенко объяснил закрытие государственных границ Белоруссии. Об этом политик рассказал на совещании о принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Он напомнил, что республика запретила пересечение границы через наземные пункты пропуска. Однако это постановление властей не содержит политического решения, а только имеет эпидемиологическое обоснование.

Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен серьезный, но сейчас думать следует не о нем Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко заметил, что основным богатством Белоруссии остаются здоровье и жизни граждан. Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в мире имеет один из самых негативных сценариев.

Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ.

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