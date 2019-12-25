Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ

Они говорили по телефону в среду.

Президент России Владимир Путин поддержал идею Александра Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ. Об этом говорится на сайте белорусского политика.

Сообщается, что Лукашенко и Путин говорили по телефону в среду, 4 ноября. Известно, что Лукашенко обратился к российскому лидеру с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России.

Владимир Путин эту идею поддержал. цитата из сообщения

Ранее Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов.

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