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Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ
Сегодня, 8:37
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matveyvn

Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ

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Они говорили по телефону в среду.

Президент России Владимир Путин поддержал идею Александра Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ. Об этом говорится на сайте белорусского политика.

Сообщается, что Лукашенко и Путин говорили по телефону в среду, 4 ноября. Известно, что Лукашенко обратился к российскому лидеру с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России.

Владимир Путин эту идею поддержал.

цитата из сообщения

Ранее Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов.

Фото: pixabay.com

Теги: лукашенко, нефть, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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