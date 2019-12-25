Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею Александра Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ. Об этом говорится на сайте белорусского политика.
Сообщается, что Лукашенко и Путин говорили по телефону в среду, 4 ноября. Известно, что Лукашенко обратился к российскому лидеру с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России.
Владимир Путин эту идею поддержал.
цитата из сообщения
Ранее Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов.
Фото: pixabay.com
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