Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов

Президент надеется, что Россия будет поддерживать лидирующие позиции по освоению Севера.

Россия работает над созданием нескольких серий дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. Об этом президент Владимир Путин сообщил на церемонии поднятия флага России на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге.

По словам главы страны, Россия обладает уникальным ледовым флотом. Лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий необходимо поддерживать.

Новый линейный дизельный ледокол является самым крупным ледоколом такого класса. Он способен работать при низких температурах и проходить через сплошные льды. Планируется, что "Виктор Черномырдин" будет участвовать в реализации стратегических планов РФ по освоению Севера. Ледокол был назван в честь советского и российского государственного деятеля.

Также в Петербурге Путин провел встречу с губернатором Александром Бегловым.

Видео: kremlin.ru