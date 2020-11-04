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Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов

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Президент надеется, что Россия будет поддерживать лидирующие позиции по освоению Севера.

Россия работает над созданием нескольких серий дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. Об этом президент Владимир Путин сообщил на церемонии поднятия флага России на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге. 

По словам главы страны, Россия обладает уникальным ледовым флотом. Лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий необходимо поддерживать. 

Новый линейный дизельный ледокол является самым крупным ледоколом такого класса. Он способен работать при низких температурах и проходить через сплошные льды. Планируется, что "Виктор Черномырдин" будет участвовать в реализации стратегических планов РФ по освоению Севера. Ледокол был назван в честь советского и российского государственного деятеля. 

Также в Петербурге Путин провел встречу с губернатором Александром Бегловым. 

Видео: kremlin.ru

Теги: виктор черномырдин, ледокол, освоение севера, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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