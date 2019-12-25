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Беглов сообщил Путину о "сложной" ситуации с коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 8:19
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Беглов сообщил Путину о "сложной" ситуации с коронавирусом в Петербурге

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Губернатор отчитался о количестве заболевших, койках и выплатах медработникам.

В разговоре с Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о "сложной" ситуации с коронавирусом в городе. Несмотря на это, по словам градоначальника, коек хватает, резерв есть, дополнительные выплаты медикам выплачиваются регулярно.

В день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек. Это для Петербурга ситуация некритическая, но сложная…

сказал Беглов.

За сутки до этого губернатор передал горожанам, что заболевших "критически много". 

На данный момент в городе занято 80% коек. В декабре будут введены еще четыре стационара-трансформера, которые позволят подготовить для больных еще 1200 мест.

Напомним, Владимир Путин приезжал в Петербург 3 ноября. Он посетил ледокол "Виктор Черномырдин". 

Фото: kremlin.ru

Теги: койки, коронавирус, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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