Беглов сообщил Путину о "сложной" ситуации с коронавирусом в Петербурге

В разговоре с Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о "сложной" ситуации с коронавирусом в городе. Несмотря на это, по словам градоначальника, коек хватает, резерв есть, дополнительные выплаты медикам выплачиваются регулярно.
В день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек. Это для Петербурга ситуация некритическая, но сложная…
сказал Беглов.
За сутки до этого губернатор передал горожанам, что заболевших "критически много".
На данный момент в городе занято 80% коек. В декабре будут введены еще четыре стационара-трансформера, которые позволят подготовить для больных еще 1200 мест.
Напомним, Владимир Путин приезжал в Петербург 3 ноября. Он посетил ледокол "Виктор Черномырдин".
Фото: kremlin.ru
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