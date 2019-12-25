  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге
Сегодня, 20:07
137
smirenny

Губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге

0 0

Если горожане не будут соблюдать требования, Смольный введет ограничения.

Губернатор Петербурга заявил, что город перешел  критическую отметку по числу заболевших. Если петербуржцы не начнут соблюдать все требования и рекомендации, то придется ввести жесткие ограничения.

За последние сутки было зарегистрировано 923 случая заражения. Беглов отметил, что это "критически много". 

Мы должны научиться жить в новых условиях. Мы должны ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих

заявил губернатор эфире "Радио России".

Ранее мы писали, что в Комздраве Петербурга назвали число отданных под КОВИД коек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии