Губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге

Губернатор Петербурга заявил, что город перешел критическую отметку по числу заболевших. Если петербуржцы не начнут соблюдать все требования и рекомендации, то придется ввести жесткие ограничения.
За последние сутки было зарегистрировано 923 случая заражения. Беглов отметил, что это "критически много".
Мы должны научиться жить в новых условиях. Мы должны ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих
заявил губернатор эфире "Радио России".
Ранее мы писали, что в Комздраве Петербурга назвали число отданных под КОВИД коек.
Фото: Piter.TV
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