Губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге

Если горожане не будут соблюдать требования, Смольный введет ограничения.

Губернатор Петербурга заявил, что город перешел критическую отметку по числу заболевших. Если петербуржцы не начнут соблюдать все требования и рекомендации, то придется ввести жесткие ограничения.

За последние сутки было зарегистрировано 923 случая заражения. Беглов отметил, что это "критически много".

Мы должны научиться жить в новых условиях. Мы должны ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих заявил губернатор эфире "Радио России".

Ранее мы писали, что в Комздраве Петербурга назвали число отданных под КОВИД коек.

Фото: Piter.TV