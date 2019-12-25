В Комздраве Петербурга назвали число отданных под КОВИД коек

Под лечение больных коронавирусом перепрофилировали еще два медицинских учреждения.

В Петербурге продолжается борьба с пандемией коронавируса. Под лечение КОВИД-больных в городе перепрофилировали еще два медицинских учреждения. Так, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова уже начал прием коронавирусных пациентов. С 6 ноября в Мариинской больнице выделят для таких больных еще 500 коек. Об этом рассказали "Невским Новостям" в Комитете по здравоохранению города.

В целом в Петербурге для лечения КОВИД-пациентов выделено 7 913 коек. В частности, в Первом меде развернули 200 коек, в университете имени Мечникова под эти цели отдали 178 коек. Также 3100 мест подготовили для коронавирусных больных в "Ленэкспо" и пансионате "Заря".

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV