В Петербурге зафиксировали рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве выявили только один летальный случай от КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали рекордно низкое количество смертей от коронавируса. За прошедшие 24 часа болезнь унесла жизнь только одного человека. Днем ранее в Петербурге было 29 умерших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России зафиксировано 238 новых летальных случаев. Больше всего человек умерли в Москве – 53. Далее следуют Удмуртская Республика и Нижегородская область (по 12), Ростовская область (11), Московская область, Республика Бурятия, Якутия (по 10) и другие регионы РФ.

С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 28 473 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 1 236 033 человек.

Ранее мы писали, что первый мед начал прием больных с коронавирусом.

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