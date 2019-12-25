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Первый мед начал прием больных с коронавирусом
Сегодня, 21:58
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smirenny

Первый мед начал прием больных с коронавирусом

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В университете развернули 200 коек.

В воскресенье, 1 ноября, список перепрофилированных под больных коронавирусом медицинских учреждений пополнил  Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Об этом заявил председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.

Городская администрация продолжает перепрофилировать больницы. Специалист отметил, что в Первом меде открыли 200 коек. Помимо этого пациентов с коронавирусом начал принимать университет имени Мечникова, там развернули 178 коек, а также павильон № 7 конгрессно-выставочного комплекса "Ленэкспо".

Лисовец уточнил, что ситуация с пандемией остается сложной, нагрузка на здравоохранение растет каждый день. На прошлой неделе количество госпитализаций выросло на 18% по сравнению с предыдущей. 

Ранее мы писали, что в Мариинской больнице развернут еще 500 коек для больных с коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, первый мединститут
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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