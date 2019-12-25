В Мариинской больнице развернут еще 500 коек для больных с коронавирусом

Койки развернут с 6 ноября.

С пятницы, 6 ноября, Мариинскую больницу практически полностью перепрофилируют для больных коронавирусом, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Так, к 80 инфекционным койкам добавят еще 506. Кроме того, число реанимационных инфекционных коек увеличится с 12 до 48. Отмечается, что в составе стационара останутся 152 койки для оказания плановой помощи по направлениям: офтальмология, онкология, кардиохирургия, урология, гинекология, роботическая хирургия.

Ранее мы писали, что за сутки в Ленобласти выявили ещё 137 случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV