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В Мариинской больнице развернут еще 500 коек для больных с коронавирусом
Сегодня, 17:35
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smirenny

В Мариинской больнице развернут еще 500 коек для больных с коронавирусом

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Койки развернут с 6 ноября.

С пятницы, 6 ноября, Мариинскую больницу практически полностью перепрофилируют для больных коронавирусом, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению. 

Так, к 80 инфекционным койкам добавят еще 506. Кроме того, число реанимационных инфекционных коек увеличится с 12 до 48. Отмечается, что в составе стационара останутся 152 койки для оказания плановой помощи по направлениям: офтальмология, онкология, кардиохирургия, урология, гинекология, роботическая хирургия.

Ранее мы писали, что за сутки в Ленобласти выявили ещё 137 случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, мариинская больница, перепрофилирование больниц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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