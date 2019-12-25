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За сутки в Ленобласти выявили ещё 137 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 12:59
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За сутки в Ленобласти выявили ещё 137 случаев заболевания COVID-19

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 11588 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 137 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 1 ноября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

По выздоровлению выписаны 45 человек, новых летальных случаев не зафиксировано. Список регионов, в которых были зафиксированы вспышки инфекции, пока не публиковался.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 11588 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 (активных – 4811 пациента), 6661 человек выздоровел, 116 – умерло. 

В России за минувшие сутки выявили более 18,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зарегистрировали по стране 18 665 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ.

Лидерами среди регионов по числу новых зараженных стали Москва – 5261 заболевший, потом Петербург и Подмосковье (545 человек). 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленобласть, статистика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области,

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