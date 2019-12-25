Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 1 ноября

В России на данный момент зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

К утру ноября в России зафиксировано 18 665 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. По данным ИЦК, прирост составил 1,2%. По регионам новые случаи распределены следующим образом.

На первом месте "рейтинга" снова расположилась Москва – 5261 заболевший. Далее идут Санкт-Петербург (896 человек) и Подмосковье (545 человек). После них в списке идут Нижегородская (394) и Архангельская (365) области, Ростовская область (314 человек), Воронежская область (299), Красноярский край (296), Свердловская (275) и Иркутская области (238 человек), Бурятия и Забайкальский край (по 235 человек), Хабаровский край (231) и Республика Коми (230 человек).

Остальные регионы указаны на схеме.

Фото: Piter.tv, стопкоронавирус.рф