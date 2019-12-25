Число новых случаев коронавируса в России за сутки превысило 18,6 тысяч

4640 случаев (24,9%) выявлено без клинических проявлений.

В России на утро 1 ноября зафиксировано 18 665 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 1,2%.

Отмечается, что 4640 случаев (24,9%) заболевания выявлено без клинических проявлений.

С начала эпидемии в РФ зарегистрирован 1 636 781 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 10 259 человек. За весь период пандемии — 1 225 673 человека. За сутки подтверждено 245 летальных случаев. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 28 235 человека.

Фото: Piter.tv, стопкоронавирус.рф