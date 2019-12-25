Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

Политик надеется, что Минск скоро сможет перейти на электротранспорт.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая атомная энергостанция. Об этом политик рассказал во время рабочего визита на станции третьей линии столичного метро. Чиновник призвал к обеспечению республики дополнительными объемами электроэнергии. Это поможет Минску уйти от зависимости от углеводородов.

Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать, слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко призвал местные власти постепенно переводить город на электрический общественный транспорт и уходить от двигателей внутреннего сгорания, чтобы не "травить людей".

Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу.

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