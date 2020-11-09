В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС в другие страны по конкурентным ценам. Об этом рассказал министр энергетики республики Виктор Каранкевич.
По его словам, в первую очередь энергия со станции будет потребляться гражданами Белоруссии.
Белорусская энергосистема готова и потребности наших иностранных субъектов хозяйствования обеспечить необходимой электроэнергией.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Белоруссии
Он подчеркнул, что Белоруссия не столкнётся с переизбытком электроэнергии после ввода БелАЭС в строй.
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Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
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