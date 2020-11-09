В первую очередь энергия со станции будет потребляться гражданами Белоруссии.

В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС в другие страны по конкурентным ценам. Об этом рассказал министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

По его словам, в первую очередь энергия со станции будет потребляться гражданами Белоруссии.

Белорусская энергосистема готова и потребности наших иностранных субъектов хозяйствования обеспечить необходимой электроэнергией. Виктор Каранкевич, министр энергетики Белоруссии

Он подчеркнул, что Белоруссия не столкнётся с переизбытком электроэнергии после ввода БелАЭС в строй.

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