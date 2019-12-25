Политик рассказал, что надеется, что страны уйдут из "нашего огорода".

Александр Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу. Об этом белорусский политик рассказал во время рабочей поездки на БелАЭС в Гродненской области. Спикер обратился к руководству соседних стран с призывам завершить конфронтацию.

Я хочу еще раз обратиться сегодня с этой площадки - Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени Александр Лукашенко, белорусский политик

По словам политика, ранее он заявлял Варшаве и Вильнюсу о том, что если Минск окажется один в окружении, то военные ответят противнику. По мнению Лукашенко, и Польша, и Литва, поняли ситуацию. В Минске уточнили, что раньше народы двух стран (Белоруссии и Литвы) существовали в одном государстве "нормально".

Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода. Давайте вместе будем работать: производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко назвал позорищем выборы президента в США.

Фото: Telegram-Пул Первого

