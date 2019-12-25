По мнению политика, выборы в США - это издевательство над демократией.

Александр Лукашенко назвал позорищем выборы президента в США. Об этом белорусский политик рассказал во время поездки в Гродненскую область на БелАЭС. При этом глава государства не считает, что с новым американским президентом поменяются отношения между Вашингтоном и Минском.

Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией Александр Лукашенко, белорусский политик

По словам Лукашенко, Минск негативно оценивает проведенные в США выборы. Он напомнил, что результаты голосования избирателей до сих пор неизвестны. Однако оба кандидата (Джо Байден и Дональд Трамп) заявили об уверенности в своей победе.

Лукашенко пообещал белорусам новую конституцию "без ломки и катастроф".

Фото: БелТА

