Об этом политик рассказал в рамках посещения БелАЭС в Гродненской области.

Александр Лукашенко пообещал белорусам новую конституцию "без ломки и катастроф". Об этом политик рассказал во время рабочей поездки на БелАЭС. Ранее спикер говорил о том, что власти уже начали работу над третьим вариантом проекта Основного закона республики. По словам Лукашенко, два предыдущих документа его не устроили. Новый проект будет вынесен на общественное обсуждение, после чего будет организован референдум.

Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что депутат нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко ранее упоминал о том, что в обществе назрел вопрос перемен. Он поручил политикам изучить мнение местного населения относительно необходимости реформ в Конституции. Сбор предложений по внесению правок объявлен по стране со 2 ноября.

Лукашенко предложил главе "Росатома" создать в Белоруссии дочернее предприятие.

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