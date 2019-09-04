Это грозит планете потерей биоразнообразия.

Около 40% лесов Амазонки скоро превратятся в саванну. По данным исследования, опубликованного в Nature Communications, в данном климатическом регионе проживают и растут уникальные виды животных и растений. Если изменится погода, это повлечет за собой перемены в жизни области. Особенно тропические леса чувствительны к осадкам и влажности, пожарам и длительным засухам.

Ученые установили, что переходный период может произойти раньше, чем предполагалось ранее. Уже сейчас 40% лесов региона находятся в состоянии, которое больше подходит для саванны, а не для тропиков. Однако завершение процесса стоит ждать через несколько десятков лет. Основной трагедией станет потеря биологического разнообразия, а также деревья региона играют важную роль в поглощении углекислого газа.

Зафиксировано катастрофическое исчезновение природной среды.

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