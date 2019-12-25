Леса Амазонки исчезнут за 49 лет, коралловые рифы на Карибах - за 15 лет.

Зафиксировано катастрофическое исчезновение природной среды. Об этом заявили британские ученые из Университетов Саутгемптона и Бангора, Школы восточных и африканских исследований. Результаты исследования он опубликовали на Phys.org.

Установлено, что тропические леса и коралловые рифы уничтожаются быстрее, чем предполагалось ранее. Леса Амазонки могут исчезнуть за 49 лет, рифы в Карибском бассейне - за 15 лет. Изучено изменение в 40 водных и наземных природных средах.

Разрушение связано с увеличивающейся скоростью катастрофического коллапса в крупных экосистемах. Крупные среды состоят из большого количества подсистем. Их модульность обеспечивает защиту от стрессов. Однако по достижению критического порога этот же фактор становится причиной ускоренного процесса уничтожения. Существующие тысячи лет экологические системы могут разрушиться менее, чем за 50 лет. Эффект выражается, например, в лесных пожарах, которые будут чаще возникать в условиях глобальных перемен климатических условий.

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