Ученые поняли, почему вещество доминирует над антивеществом.

Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной. Об этом заявили ученые из Мичиганского университета и Института перспективных исследований в США. Результаты работы исследователей опубликованы в пресс-релизе на Phys.org.

Избыток вещества над антивеществом объясняется процессом под названием аксиогенез. Существование частицы аксиона (которая в миллиард раз легче протона) объясняет важную физическую проблему. Речь идет о неизменном ядерном взаимодействии, когда квантовую систему подвергают зеркальному отражению. При этом происходит замена всех частиц на античастицы и достигается CP-симметрия. Однако сейчас аксион является лишь гипотетической частицей.

Если бы вращение аксиона не освобождало бы энергию, то она бы не превращалась к барионы. Они в свою очередь являются частицами обычного света. Этот процесс порождает каскадный эффект, приводящий к доминированию вещества над антивеществом. При взаимодействии они взаимно ликвидируются. По данным ученым, первые секунды после Большого взрыва вещество и антивещество существовали в равном соотношении. Однако позже какой-то фактор привел к нарушению баланса.

Ранее доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной.