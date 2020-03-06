  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
961
lesjasap
Код вставки плеера

Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной

0 0

Однако живых существ может не быть в пределах Солнечной системы и Млечного пути.

Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной. Об открытии заявили ученые из Токийского университета в Японии на портале Phys.org. По мнению исследователей, жизнь действительно распространена за пределами Земли. Однако ее может не оказаться в пределах Солнечной системы и даже Млечного Пути. 

Для жизни важна молекула РНК, которая способна формироваться в ускоренно расширяющейся Вселенной. При этом она должна быть не короче 40-100 нуклеотидов. В подходящих условиях и при наличии времени нуклеотиды самопроизвольно соединяются и создают РНК.

Ранее на Марсе обнаружили признаки жизни.
 

Теги: вселенная, инопланетяне, космос, наука, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии