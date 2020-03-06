Однако живых существ может не быть в пределах Солнечной системы и Млечного пути.

Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной. Об открытии заявили ученые из Токийского университета в Японии на портале Phys.org. По мнению исследователей, жизнь действительно распространена за пределами Земли. Однако ее может не оказаться в пределах Солнечной системы и даже Млечного Пути.

Для жизни важна молекула РНК, которая способна формироваться в ускоренно расширяющейся Вселенной. При этом она должна быть не короче 40-100 нуклеотидов. В подходящих условиях и при наличии времени нуклеотиды самопроизвольно соединяются и создают РНК.

Ранее на Марсе обнаружили признаки жизни.

