На Марсе обнаружили признаки жизни

Ученые проверят происхождение найденных соединений - тиофенов.

Астробиологи из Университета штата Вашингтона в США обнаружили на Марсе признаки жизни. Результаты исследования опубликованы на Phys.org. Недавно исследователи нашли на планете органические соединения - тиофены. Это говорит о том, что ранее на Марсе могли быть живые существа.

Биологические пути формирования тиофенов более вероятны, чем небиологические. К последним относятся удары метеоритов или термохимическое восстановление сульфатов. К биологической версии относится деятельность микроорганизмов, обитавших на Марсе 3 млрд лет назад. Для подтверждения теории ученые соберут с поверхности Марса образцы с изотопами серы и углерода. Живые организмы способны менять соотношение веществ и служат маркером их активности в прошлом.

На Земле также встречаются тиофены. Они находятся в угле, сырной нефти, грибах трюфелях.

Ранее частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников.

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