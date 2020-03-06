Панорама содержит в себе более тысячи снимков поверхности планеты.

Опубликована самая подробная панорама Марса с разрешением 1,8 млрд пикселей. Фотографию опубликовали представители НАСА на сайте ведомства. Снимок получен благодаря работе ровера Curiosity.

Подробное изображение поверхности планеты сделано в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. Панорама изготовлена из более чем тысячи фотографий Марса. Также в начале марта американские ученые нашли на снимках необычное отверстие. Он напомнило специалистам кратер. Изображение создал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter еще в 2011 году. По мнению экспертов, странная дыра может являться подземной пещерой. Там могли скрываться местные существа.

Ранее потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля.



