Ученые будут искать тела погибших при помощи технологии, фиксирующей изменения количества азота.

Выявлен новый способ поиска тел погибших в лесах. Ученые рассказали, что проводить поиск людей в лесах Амазонки обычным методом невозможно. Мероприятия затрудняются растительностью. Патрули принося пользу только в том случае, если в лесу протоптаны дороги, а растительность не слишком густая. При этом, люди часто погибают в данном регионе, так как он кишит хищниками и насекомыми, оказывающими смертельное воздействие на человека.

Специалисты выдвинули предположение, что растения, которые обычно мешают в поисках, на самом деле могут помочь. При разложении тело выделяет особые вещества, которые поглощают животные. В Университете Теннесси проверяют теорию того, как территория способна воспринимать концентрацию питательных веществ в почве. В момент разложения тела происходит большой выброс азота. Особенно это происходит в летнее время. Азот способен изменять цвет и оказывать влияние на отражательную способность листьев.

Напомним, что в среднестатистическом человеке находится более 2,5 кг азота. Если предположить, что территория разложения находится в трех квадратных метров, то количество азота может превысить стандартную норму в 50 раз.

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Видео: YT / Организация Объединенных Наций