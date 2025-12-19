Спасатели объяснили замену фотографии Паши в поисковых ориентировках

В ориентировках по поиску мальчика обновили снимок для точности.

Добровольцы поисково-спасательного отряда "Северо-Запад" разъяснили причину смены фотографии девятилетнего Паши в ориентировках, распространенных во время его поисков в Санкт-Петербурге.

По словам спасателей, в первые часы после сообщения о пропаже ребенка в ориентировках использовалась единственная доступная фотография мальчика. Снимок был выбран как наиболее подходящий на тот момент для оперативного начала поисковых мероприятий. Позднее родственники передали волонтерам более актуальное изображение ребенка. Новая фотография была сделана позже и отличалась лучшим качеством, что позволило точнее отразить внешность мальчика.

Получив обновленный снимок, добровольцы заменили фотографию в ориентировках. Это было сделано для повышения эффективности поисков и корректного информирования жителей. Ранее в социальных сетях обсуждалась смена изображения в ориентировках. Пользователи выдвигали предположения, что изначально было опубликовано фото брата пропавшего.

В поисково-спасательном отряде подчеркнули, что на первом снимке был изображен сам Павел.

Фото: ПСО "Северо-Запад"