Мелиттин убивает клетки рака груди, не затрагивая здоровые ткани.

Яд пчелы убил клетки самого агрессивного рака груди - трижды негативной онкологии молочной железы. Об этом сообщили ученые в исследовании, опубликованном в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Эксперты напомнили, что медицина давно использует пчелиный яд для лечения некоторых заболеваний.

Трижды негативный рак молочной железы развивается в организме очень быстро. Уже на ранней стадии он дает метастазы. При данном заболевании гормональная терапия не показывает действенность. После химиотерапии у пациентов часто возникают рецидивы. Летальность больных при этом очень высокая, но избавиться от рака все же можно.

Сейчас ученые определили, что яд пчелы убивает клетки рака груди. Эффект объясняется наличием в яде вещества мелиттина. В нужной концентрации оно убивает 100% опасных клеток, при этом не затрагивая здоровые ткани. Наиболее действенное воздействие на рак оказывается при сочетании мелиттина и доцетакселома.

