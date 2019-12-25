Пасеку в Выборгском районе навестил медведь

Хищнику так и не удались полакомиться медом.

Владелец пасеки в под Выборгом обнаружил на одном из ульев следы медведя. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".

Судя по поцарапанным доскам, косолапый попытался оказался упорным и попытался добыть лакомство дважды: сначала он оторвал щепы от досок с одной стороны улья, но там его атаковали пчелы. Тогда хищник вынужден был ретироваться и перейти на более безопасную сторону, но и там ничего не вышло.

Сейчас хозяин ульев приводит гнездо пчел в порядок. По его словам, медведь уже наведывался в его владения под Каменногорском примерно 10 лет назад.

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Фото: ВКонтакте / vyborgvk