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В рамках реставрации парка Монрепо в Финский залив выпустили 21 000 особей балтийского лосося
Сегодня, 9:30
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В рамках реставрации парка Монрепо в Финский залив выпустили 21 000 особей балтийского лосося

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Мальки были закуплены Ивангородском рыборазводном заводе.

В четверг, 28 мая, в рамках проекта реставрации парка Монрепо и для поддержания ихтиофауны Финского залива в воды Нарвы были выпущено 21000 мальков балтийского лосося. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге". 

Для осуществления задуманного, подрядчик подписал договор с Ивангородским рыборазводным заводом. Годовалые особи пересекли Нарву и уже начали освоение залива.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район освобождают от борщевика.

Фото: ВКонатакте / vyborg_interesting 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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