Выборгский район освобождают от борщевика

Специалисты обработают 275 гектар земельных участков,

В Выборге и Выборгском районе начались мероприятия по искоренению борщевика. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В рамках программы "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области" помощи химических и механических методов будет обработано 185 гектар сельхоз территорий и 90 гектар поселковых земель.

Наиболее эффективно с сорняком борются в Первомайском, Приморском, Рощинском и Советском поселениях. На избавление от борщевика на этих территориях выделено свыше 1,2 миллиона рублей.

Региональный комитет по АПК подписал соглашение с выборгскими компаниями: СПК "Поляны" и ООО "Сельхозпредприятие "Смена" получат субсидии на обработку 60 гектар.

Кроме того, в программе предусмотрены выплаты по возмещению средств, которые пошли на избавление от борщевика в размере 340 тысяч рублей.

Граждане, которые хотят, чтобы на территории их муниципального образования велась работа по борьбе с борщевиком Сосновского, могут обратиться в местную администрацию для включения поселения в программу. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий в 2021 году на реализацию комплекса мероприятий по уничтожению сорняка будет объявлен этим летом. отметила руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге приступили к строительству крытого павильона для автобусов.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО