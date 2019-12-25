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В Выборге приступили к строительству крытого павильона для автобусов
Сегодня, 17:44
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В Выборге приступили к строительству крытого павильона для автобусов

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Новый объект предназначен для удобства жителей.

По заказу администрации Выборгского района началось строительство крытой обстановки общественного транспорта на Железнодорожной улице, 5. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 

В качестве подрядчика выбран ООО "Профстрой-78". Строители уже приступили к закладке фундамента новой остановки. Согласно проекту, ее максимальная заполняемость составит три автобуса. Также там будут размещены несколько скамеек.

Председатель районного комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Сергей Петров предупредил, что кассы и зал ожидания не будут перенесены в связи со строительством. 

Ранее мы рассказали о том, что строительство "Сквера Победы" в Выборге идет с опережением графика.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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