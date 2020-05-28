Строительство «Сквера Победы» в Выборге идет с опережением графика

Новый сквер приобретает завершенный вид. Несколько дней назад был перенесен памятный знак, заложенный в мае 1965 года в ознаменование разгрома фашизма, завершеются работы по укладке новой плитки и дорожек внутри сквера.

Активными темпами продолжаются работы по подготовке основания для установки фотопанно "Бессмертный полк". Кроме того, на территорию завезена плодородная почва, высажена трава, ведется обустройство газонов. При проведении работ зеленые насаждения были максимально сохранены.

Для обеспечения сохранности сквера и общественного порядка на территории ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Напомним, территория для благоустройства выбрана по итогам общественного опроса и конкурсного отбора. Работы ведутся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" организацией ООО "ДСК47" по заказу администрации МО "Выборгский район".