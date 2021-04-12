Петербуржцам нужно в среднем 5,5 месяцев на поиск работы

Эксперты проанализировали данные Росстата и выяснили сроки трудоустройства в разных регионах.

Жители Петербурга в третьем квартале 2025 года тратили на поиски нового места работы в среднем 5,5 месяца. Соответствующие данные опубликовали эксперты РИА Новости, основываясь на статистике Росстата. При этом уровень безработицы в городе по итогам четвертого квартала оказался крайне низким и составил всего 1,5 процента.

В целом по России ситуация складывается несколько лучше. Средний срок трудоустройства по стране равняется 4,8 месяца, тогда как годом ранее он составлял ровно 5 месяцев. Позитивную динамику демонстрирует и снижение доли граждан, которые ищут работу год и дольше: этот показатель уменьшился с 12,3 до 11 процентов.

Быстрее всего находят работу в Астраханской и Саратовской областях, Ямало-Ненецком округе, на Чукотке, а также в Тюменской, Ульяновской областях и Крыму. Там процесс трудоустройства занимает менее двух месяцев. Сложнее всего ситуация в Еврейской автономной области, Волгоградской и Магаданской областях. Самый низкий уровень безработицы по итогам четвертого квартала зафиксирован в Москве, Новгородской и Калужской областях – менее одного процента. В 17 регионах страны этот показатель не превысил полутора процентов.

