В штабе Тихановской допускают суд над Лукашенко

По закону президент Белоруссии обладает неприкосновенностью.

В штабе Тихановской допускают суд над Александром Лукашенко. Об этом сообщила доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

В эфире "Эха Москвы" Ковалькова подчеркнула, что от суда не застрахован ни один человек.

Если человек совершил преступление и его вина доказала, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. - Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента, состоявшихся 9 августа. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. Затем правоохранители перестали разгонять митинги.

Ранее мы сообщили, что названы последствия реализации программы "реанимация Белоруссии".

Видео: YouTube / Эхо Москвы