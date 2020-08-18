Стало известно, какие последствия могут быть от реализации программы белорусской оппозиции. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Названы последствия реализации программы "реанимация Белоруссии"

Программа называется "Реанимационный пакет реформ для Беларуси". Она представлена в ходе кампании по выборам президента. Программу одобрила основной кандидат на пост президента Светлана Тихановская. Несколько дней сайт с "реанимационным пакетом" стал недоступен. В программе предлагается возвести границу с Россией, отключить российские телеканалы, запретить пророссийские организации, выйти из ОДКБ и подать заявку на членство в НАТО. Кроме того, пакет реформ включает в себя введение образования на белорусском языке, что чревато катастрофическими рисками.

Ранее мы сообщили, что генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира