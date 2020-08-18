Названы последствия реализации программы "реанимация Белоруссии"
Программа называется "Реанимационный пакет реформ для Беларуси". Она представлена в ходе кампании по выборам президента. Программу одобрила основной кандидат на пост президента Светлана Тихановская. Несколько дней сайт с "реанимационным пакетом" стал недоступен. В программе предлагается возвести границу с Россией, отключить российские телеканалы, запретить пророссийские организации, выйти из ОДКБ и подать заявку на членство в НАТО. Кроме того, пакет реформ включает в себя введение образования на белорусском языке, что чревато катастрофическими рисками.
Ранее мы сообщили, что генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии.
Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все