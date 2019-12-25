Эстонию напугал план спасения экономики Европы за ее счет

Глава МИД объяснил, что план Франции и Германии "пугает" Таллин.

Эстонию напугал план спасения экономики Европы за собственный счет. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам дипломата, реализация программы, представленной Германией , увеличить государственный долг Таллина в полтора раза. Об этом спикер заявил в эфире национального телеканала республики. Урмас Рейнсалу заметил, что инициатива Ангелы Меркель "пугает", так как не подразумевает ясности с распределением денежных средств.

Если речь идет о деньгах, надо быть очень рациональным...Всегда остается вопрос, кто получит от этого выгоду. Задавать такой вопрос отнюдь не стыдно Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии

Напомним, что ранее ФРанция и Германия предложили план спасения экономик стран Евросоюза. По их инициативе, все участники ЕС должны переводить деньги в общий фонд решения проблем, которые связаны с пандемией COVID-19. Конкретных способов спасения экономических систем чиновники не предложили. В Эстонии считают, что предложенный план лишь усугубит внутренние экономические проблемы страны, если за счет страны будут решаться проблемы других государств.

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