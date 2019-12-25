Страна примет туристов из РФ с середины июля.

В Турции оценили сроки запуска авиасообщения с Россией. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Чиновник надеется, что правительство страны сможет принимать иностранных гостей уже в середине июля. Ранее Анкаре пришлось закрыть государственные границы из-за распространения коронавируса.

Глава Минкульта заметил, что турецкий туристический сектор рассчитывает на возобновления ависообщения с РФ в ближайшее время. Эрсой напомнил, что внутренний туризм по стране возобновляется уже в конце мая. В июне Турция планирует восстановить сообщение с другими европейскими странами, а также азиатскими государствами.

Напомним, что Турция считается одной из первых стран, которая завершила подготовку к стабилизации ситуации туристического сектора после пандемии коронавируса.

Турция назовет безопасные туристические объекты в начале июня.