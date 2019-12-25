  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Турции оценили сроки запуска авиасообщения с Россией
Сегодня, 13:48
652
lesjasap

В Турции оценили сроки запуска авиасообщения с Россией

0 0

Страна примет туристов из РФ с середины июля.

В Турции оценили сроки запуска авиасообщения с Россией. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Чиновник надеется, что правительство страны сможет принимать иностранных гостей уже в середине июля. Ранее Анкаре пришлось закрыть государственные границы из-за распространения коронавируса.

Глава Минкульта заметил, что турецкий туристический сектор рассчитывает на возобновления ависообщения с РФ в ближайшее время. Эрсой напомнил, что внутренний туризм по стране возобновляется уже в конце мая. В июне Турция планирует восстановить сообщение с другими европейскими странами, а также азиатскими государствами.

Напомним, что Турция считается одной из первых стран, которая завершила подготовку к стабилизации ситуации туристического сектора  после пандемии коронавируса.

Турция назовет безопасные туристические объекты в начале июня.

Теги: авиасообщение, мехмет нури эрсой, открытие границ, туризм, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии