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Турция в июне ждет иностранных туристов

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Первыми гостями станут туристы из азиатских стран.

Иностранные туристы смогут начать посещать Турцию с середины июня. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV.

По его словам первыми гостями стану граждане Китая, Южной Кореи и других азиатских стран. Примерно в это же время Эрсой прогнозирует возобновление международного туризма в определенных странах.

Выход Турции из карантина также, как и в РФ будет проходить в несколько этапов. Для всех отелей турки разработали детальную программу сертификации в плане санитарно-гигиенической безопасности. По словам министра их опыт уже захотели перенять страны ЕС. 

За весь период пандемии коронавируса в Турции инфекцией заразились 146 тысяч, умерли четыре тысячи, выздоровели 106 тысяч человек.

Видео: YouTube / The Hainan Channel

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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