Российский союз туриндустрии рассказал о планах Турции принятию путешественников в 2020 году.

Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии Rata News. Власти страны считают, что местные курорты смогут получить первых путешественников уже в июне 2020 года.

В Турции заявили, что в первую очередь в стране начнут работать местные музеи и культурные учреждения. Также власти вернут возможность проводить массовые мероприятия под открытым небом. На данном этапе возможно возвращение внутреннего и международного авиасообщения в Европу, Азию и ближневосточные государства.

На втором этапе планируется открытие отелей, гостиниц и туристических зон. Для этого владельцам придется получить специальные сертификаты о том, что на их территориях нет коронавирусной инфекции. Документ подтвердил, что никто из персонала и посетителей не болеет COVID-19, а сотрудники соблюдают необходимые нормы безопасности. Затем в Турции возобновится функционирование пляжей, бассейнов с достаточным содержанием уровня хлора в воде.

Прогнозируется, что на туристический сезон в 2020 году спа-центры, фитнес-залы не будут функционировать.

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года.