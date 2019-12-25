АТОР прогнозирует восстановление спроса на отдых на юге России к июню

В АТОР рассказали, почему внутренний туризм может подняться к началу летнего сезона.

Ассоциация туроператоров РФ прогнозирует восстановление спроса на отдых на юге России к июню. В АТОР рассказали, что по результатам за январь и февраль 2020 года операторы регистрировали общий рост объемов раннего бронирования на летний сезон. Эксперты заметили, что сейчас ситуация на внутреннем туризме меняется. По сведениям от АТОР, отели Краснодарского края испытывают трудности с заполнением из-за "коронавирусной паники". АТОР фиксирует рост желающих отказаться от поездок.

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Количество отмененных броней на юге России на лето за две-четыре недели достигает уже 46%. С глубиной бронирования в четыре месяца - объем аннулирования составляет 35%. В АТОР напомнили, что после 13 марта продажи туров практически остановились. Хотя до 5 марта объем продаж опережал показатели за аналогичный период с 2019 году. Туристы отказываются от туров из-за боязни закрытия российских курортов из-за эпидемии коронавируса. Также путешественников пугает общая экономическая нестабильность. Однако прирост во внутреннем туризме ожидается в июне. Специалисты считают, что он неизбежен за счет закрытия иностранных направлений на весенний период.

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