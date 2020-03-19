Ограничительные меры связаны с распространением коронавируса.

Страны Европы приостанавливают выдачу шенгенских виз. Об этом сообщили представители АТОР. Информацию приводят "РИА Новости". С 18 марта Генеральное консульство Италии в России сократило объем своих услуг. В МИДе пояснили, что к этому привела экстренная ситуация с распространением коронавируса. Для оформления итальянской визы желающие могут обратиться в визовые центры VMS. Однако стандартная процедура будет занимать больше времени из-за сокращения количества работающих сотрудников.

Временно отменяется оказание стандартных консульских услуг, в связи с этим все сделанные онлайн записи аннулируются прокомментировали представители Генконсульства

Ранее о прекращении приема документов на визу сообщило и генеральное Консульство Испании в Москве. Страна делает исключения только представителям гуманитарных миссий и лиц, которые состоят в законном браке с гражданами Испании. С 16 марта выдачу виз временно прекратило консульство Франции в Москве. Известно о приостановке приема документов в визовых центрах Польши, Хорватии, Болгарии, Мальты, Бельгии. Швейцария заявила о приостановке выдачи виз на три месяца. С 19 марта Финляндия приостановила выдачу виз в Петербурге, однако все поданные заявления рассмотрят. Дипломаты отметили, что въехать по шенгенской визе в страну граждане России смогут не раньше мая 2020 года.

Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы.

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