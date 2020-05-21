Отели, аэропорты, транспорт и рестораны пройдут обязательную сертификацию безопасности.

Турция назовет безопасные туристические объекты в начале июня. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По информации от чиновника, с лета правительство расскажет о локациях, которые прошли государственную сертификацию в плане безопасности по коронавирусу.

Мы внедрили систему сертификации безопасности, которая будет действовать в аэропортах, транспортных средствах, гостиницах и ресторанах. Программа будет реализована в течение мая министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой

Глава Минкульта отметил, что в настоящее время персонал, занимающийся обслуживанием путешественников, проходит интенсивное обучение. Работу турецких сотрудников проверяют международные компании. Туристы смогут получить информацию о местах, которые прошли сертификацию при помощи мобильного телефона и QR-кодов. Прибывших в страну туристов будут тестировать на наличие коронавируса, если анализ не был сделан иностранцами в течение последних 72 часов.

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