Названа дата открытия Турции для россиян. Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров России. По данным специалистов, Турция готова открывать государственные границы для иностранных путешественников с 20 мая. Анкара пустит граждан 31 страны. В список попали жители Казахстана, Грузии, Украины, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, РФ, а также страны европы и Ближнего Востока. Чиновники пояснили, что первые туристические поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительные поездки. В список попали ортопедия, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и другие направления.
Власти Турции надеются отработать противовирусные меры по приему гостей, который будут обновлены из-за пандемии коронавируса. Гостиницы станут соблюдать строгие санитарные требования. Первые туристы после открытия границ смогут попасть в Турцию только через аэропорты Анкары и Стамбула. Каждого пациента смогут сопровождать не более двух человек. На пограничном контроле они будут обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса, а также пройти тестирование на инфекцию по прибытию в страну.
В АТОР заметили, что в мае и июне россияне не смогут приехать в Турцию из-за того, что сроки открытия российских границ до сих пор остаются неизвестными.
Турция в июне ждет иностранных туристов.
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