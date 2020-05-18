С 20 мая Турция начнет принимать первых туристов после открытия границ.

Названа дата открытия Турции для россиян. Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров России. По данным специалистов, Турция готова открывать государственные границы для иностранных путешественников с 20 мая. Анкара пустит граждан 31 страны. В список попали жители Казахстана, Грузии, Украины, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, РФ, а также страны европы и Ближнего Востока. Чиновники пояснили, что первые туристические поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительные поездки. В список попали ортопедия, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и другие направления.

Власти Турции надеются отработать противовирусные меры по приему гостей, который будут обновлены из-за пандемии коронавируса. Гостиницы станут соблюдать строгие санитарные требования. Первые туристы после открытия границ смогут попасть в Турцию только через аэропорты Анкары и Стамбула. Каждого пациента смогут сопровождать не более двух человек. На пограничном контроле они будут обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса, а также пройти тестирование на инфекцию по прибытию в страну.

В АТОР заметили, что в мае и июне россияне не смогут приехать в Турцию из-за того, что сроки открытия российских границ до сих пор остаются неизвестными.

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