Чартерные рейсы будут летать с 1 августа, пассажирские - с конца лета 2020 года.

В Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с Россией. Информацию раскрыли представители Ассоциации туроператоров РФ на официальном сайте. Эксперты объяснили, что по словам президента ANEX Group Нешета Кочкара, между странами снова будут летать пассажирские рейсы с конца лета 2020 года.

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Специалист напомнил, что чартерные программы между Турцией и Россией планируется запустить с 1 августа текущего года. Турецкий эксперт добавил, что на данный момент рано давать прогнозы по восстановлению туристического потока, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В Анкаре полагают, что в зимний сезон Турция станет для россиян направлением под номером один для путешествий.

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