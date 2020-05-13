Посол Андрей Сибига считает исполнение "Катюши" в Аланье провокацией.

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни "Катюша". Посол Украины в Турции ранее пригрозил бойкотом со стороны путешественников из Украины за исполнение советской песни на 9 мая. Пользователей в Twitter подобная реакция возмутила.

Напомним, что краинский дипломат Андрей Сибига заявил, что исполнение "Катюши" в Аланье стало провокационной акцией на День Победы. Посла поддержали некоторые местные жители. Пользователь соцсетей по имени Mustafa написал о том, что не понимает о чем эта песня, но "неуважение к вам нас огорчает". Большинство комментариев в Сети отражает неодобрительную позицию по отношению к мнению дипломата.

Уважаемый посол, насколько я знаю, День Победы отмечается и в вашей стране. Почему празднование освобождения от фашизма в нашей стране должно быть направлено против Украины? прокомментировал турецкий пользователь Fuatcimen

Пользователь Emre Eren Korkmaz заметил, что 9 мая празднует вся Европа, включая Германию. Он не понимает, чем именно огорчен посол Украины. Турок рекомендует властям Аланьи отмечать победу над фашизмом в следующем году с еще большим размахом. Пользователь Doğan утверждает, что раньше Украина и Россия были под одной крышей - Советским Союзом, поэтому украинский народ считается частью песни "Катюша".

Я хоть из Беларуси, но вы уже задрали всем диктовать условия, ныть и строить козни, будто дети малые. То, что у вас декоммунизация, на которую всем начхать, не значит, что надо вмешиваться в интересы других стран прокомментировал Rais

В Раде назвали МИД Украины "рассадником шизофрении".

Видео: Twitter / Andrii Sybiha