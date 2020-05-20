Названы сроки открытия Мальдив после пандемии коронавируса

В АТОР раскрыли три сценария открытия границ курорта для иностранных туристов.

Названы сроки открытия любимого курорта богачей после пандемии коронавируса. Об этом рассказали представители Ассоциации туристических операторов России со ссылкой на местные власти. Министр туризма страны Али Вахид рассказал, что на данный момент у правительства есть несколько вариантов открытия границ и восстановления инфраструктуры для путешественников.

В АТОр объяснили, что согласно самому оптимистичному сценарию, острова могут открыться для иностранцев уже в июне или июле 2020 года. Самое негативное развитие событий, связанное с эпидемиологической обстановкой, предполагает открытие государственных границ не раньше января 2021 года. Чиновник советует путешественникам ориентироваться на наиболее реалистичный сценарий - открытие границ в октябре 2020 года.

Напомним, что для Мальдив туризм приносит 60% от ВВП страны. За время распространения коронавируса на островах медики зарегистрировали 1143 случая заражения инфекцией. На данный момент 91 человек вылечился от COVID-19, а четверо пациентов скончались.

Названа дата открытия Турции для россиян.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube / Ushau Mohamed