Зеленского призвали отправить в Россию Медведчука на переговоры по вакцине

Ренат Кузьмин призвал производить на Украине российский "Спутник V".

Владимира Зеленского призвали отправить в Россию Виктора Медведчука на переговоры по вакцине против коронавируса. Об этом в эфире местного телеканала ZIK заявил украинский парламентарий от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин. Депутат считает, что Киев и Москва могут договориться о производстве российского препарата на территории Украины.

Если Медведчук смог договориться о поставках российской вакцины, то он сможет договориться и о производстве этой вакцины на Украине. Президент Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры с руководством России для спасения украинцев Ренат Кузьмин, украинский депутат

Ранее первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал Владимира Зеленского договориться с Владимиром Путиным о закупке вакцины "Спутник-V". Он также посоветовал президенту Украины попросить помощи в переговорах у Виктора Медведчука. Эксперт уверен, что Киев должен принять единственное верное решение, связанное с массовой закупкой доз вакцины от COVID-19 для граждан страны.

В Раде заявили, что Зеленскому не нужен мир на Донбассе.

Видео: Youtube/Телеканал ZIK