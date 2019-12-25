Defense Express рассказал об оборонном сотрудничестве Киева и Анкары.

СМИ: Турция начала развёртывание систем ПВО над Чёрным морем для противодействия России. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про". Авторы публикации считают, что Анкара намерена устроить блокаду РФ в данном направлении. Кроме С-400 "Триумф" также устанавливаются украинские ЗРК С-125, местные комплексы ПВо малой дальности.

В Defense Express говорится о том, что в декабре 2019 года в Турцию поступила первая партия (из двух) украинских ЗРК С-125М1 "Печора-M1" на 30 млн долларов. Таким образом Киев рассчитывает уравновесить силы в Черноморском регионе. Эксперты фиксируют рост военных связей между Украиной и Турцией, обусловленные геополитической обстановкой.

Украина должна стать для Турции важным партнером такого типа, оказывая военно-политическую помощь Анкаре в уравновешивании РФ в Черном море публикация Defense Express

На данный момент СМИ заявляют о том, что Анкара и Киев подписали всестороннее соглашение об оборонном сотрудничестве. При этом Турция не остановила испытательный запуск купленных у России С-400. Сейчас государство является единственной в НАТО, которая имеет стратегические вооружения, произведенные в России.

На Украине заявили о трех дивизионах ракет "Нептун".

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