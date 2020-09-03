На Украине заявили о трех дивизионах ракет "Нептун"

Они будут сформированы на юге страны, в районах, имеющих выход к Черному и Азовскому морям.

На Украине заявили о трёх дивизионах противокорабельных ракет наземного базирования ЖК-360МЦ "Нептун". Глава Военно-морских сил Украины заявил о том, что вооружение поступит в ВМС к 2025 году. Словам чиновника приводит местное издание АрміяInform.

Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет Алексей Неижпапа, глава ВМС Украины

Контр-адмирал Алексей Неижпапа раскрыл местоположение дивизионов, которые получат на вооружение "уничтожители" Крымского моста. По словам эксперта, формирования будут находиться в южных областях государства. Локации будут иметь выход к побережью Черного и Азовского морей.

Специалист подтвердил, что ЖК-360МЦ "Нептун" завершил государственные испытания. Сейчас оружие принято на вооружение в Минобороны Украины.

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией.

Видео: Youtube / Defense Express Channel