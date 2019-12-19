Контр-адмирал рассказал, почему Киев закрыл проект.

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией. Об этом заявил контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью для газеты "Думская". Военный отметил, что Киев отказался достраивать боевой корабль из-за отсутствия авианосных соединений по типу США у России.

По крейсеру "Украина" принято решение, что он не будет входить в состав ВМС - это океанский корабль старого советского проекта….Сам крейсер — это большая мишень, и не более того Алексей Неижпапа, украинский контр-генерал

Эксперт напомнил, что на "Украине" все системы вооружения представляют собой технику российского производства.Для выхода крейсера в море необходимо заново его обеспечить. Советский корабль был задуман как ликвидатор ударных групп США, но у Киева на данный момент такой потребности нет.

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Видео: Youtube/Радіо Свобода