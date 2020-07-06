Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Украина считает, что РФ хочет атаковать Херсонскую область.

Главный командующий Военно-морскими силами Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией. Об этом контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал в интервью для газеты "Думская". Эксперт отметил, что Киев намерен вернуть "Крым" под свой контроль, для чего готовится к боевым действиям против Москвы.

Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения...Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность "Нептуна" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю Алексей Неижпапа украинский контр-адмирал

Военный отметил, что Украина считает, что Россия может напасть на Херсонскую область. Целью Кремля будет запуск днепровской воды на территорию полуострова.

Напомним, что до 2014 года Украина обеспечивала Крым 85 процентами пресной воды. Ресурс шел в регион через Северо-Крымский канал, который идет через Днепр. Подачу воды полностью прекратили после воссоединения Крыма с РФ.

Украина назвала сценарий применения "убийцы" Крымского моста.

Видео: Youtube/Defense Express Channel